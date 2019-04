Bruggeling dringt nachtwinkel binnen met groot mes 'omdat hij dacht dat er een overval was': werkstraf van 60 uren JHM

02 april 2019

Brugge Een 30-jarige Bruggeling moet een werkstraf van 60 uren vervullen nadat hij op 22 maart 2017 een nachtwinkel in Brugge binnendrong met een groot mes en daarmee rondzwaaide. Het ging om erg bizarre feiten want de man bleef nauwelijks enkele seconden binnen, wisselde enkele woorden met de uitbater en droop zonder iets te doen weer af. Pas na een oproep in het opsporingsprogramma van Faroek op VTM kon de man ontmaskerd worden. Hij verklaarde dat hij dacht dat er binnen een overval aan de gang was.

De feiten dateren al van twee jaar geleden maar bleven lange tijd onopgelost. Op 23 maart 2017 liep bij de politie een melding binnen van een poging tot gewapende overval met een mes. De politie bekeek de camerabeelden in de zaak en zag daarop een man met een groot keukenmes de zaak binnengaan. Volgens de uitbater wisselde hij enkele woorden met hem, maar verstond die niet, waarop hij terug weg ging. Omdat er geen verdachten in het vizier waren werd een oproep gedaan in het VTM-programma Faroek. Daarna kwamen enkele tips binnen en kon de politie G.D. arresteren. Het bleek om een 30-jarige man te gaan die vlakbij de nachtwinkel woont en er regelmatig iets koopt. De man legde een bizarre verklaring af: “Ik had helemaal niet de bedoeling de winkel te overvallen”, zei hij. “Ik passeerde de zaak en zag dat de uitbater, die ik wat ken, ruzie had met een andere man. Het leek me heel ernstig. Ik wou hem helpen en haalde thuis snel een groot mes om die andere man weg te jagen. Maar binnen bleek dat die andere man een werknemer van de uitbater was. Daarna ben ik snel weg gelopen.” Nadien werd ook de uitbater ondervraagd die zei dat de feiten klopten. De man werd niet daarom niet vervolgd voor een poging tot overval maar wel voor verboden wapendracht en bedreigingen. Daarom kreeg hij de gunst van de werkstraf.