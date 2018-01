Bruggeling belandt in Cambodjaanse cel DAVID C. SCHREEUWT ZIJN ONSCHULD UIT NA VONDST COCAÏNE IN ZIJN KOFFER MATHIAS MARIËN

02u43 0 Mathias Mariën Een douanier toont een verbaasde David C. dat het wel degelijk om cocaïne gaat. Brugge Een 34-jarige Bruggeling zit in een Cambodjaanse cel op verdenking van cocaïnesmokkel. De man werd woensdagavond tegengehouden op de internationale luchthaven. De plaatselijke autoriteiten vonden meer dan één kilogram drugs in zijn bagage. "Ik heb de koffer zo gekocht. Die drugs zijn niet van mij", verklaarde de man aan de politie.

David C. heeft de komende dagen heel wat uit te leggen aan de autoriteiten in Cambodja. Volgens de directeur van de anti-drugsbrigade probeerde de man uit Zeebrugge woensdagavond meer dan één kilo cocaïne het land binnen te smokkelen. De zaak kwam aan het licht toen de koffer van C. door de controle ging. Die controlepost bleek meteen het einde van zijn trip. "Op de beelden was te zien dat er drugs in de koffer zat. We zijn meteen overgegaan tot verdere inspectie", meldt de lokale drugsbrigade in Phnom Penh. Die viel zeer nadelig uit voor de Bruggeling. Zijn bagage werd helemaal ondersteboven gekeerd, met alle gevolgen van dien. Alles bij elkaar troffen de controleurs meer dan één kilogram cocaïne aan. Die was verstopt in een valse bodem van de koffer.





Mathias Mariën Er werd ruim 1 kilo cocaïne gevonden in zijn reiskoffer.

Verbazing

David zelf keek ondertussen alles met lede ogen aan. Zijn verbazing was des te groter toen hij merkte dat een handvol ambtenaren van de drugsbrigade de volledige controle gretig filmden. Onopvallend gingen ze allesbehalve te werk. Ook de zakjes cocaïne werden van dichtbij in beeld genomen. Een pasklaar antwoord op de drugsvondst kon de Bruggeling niet meteen geven. Al schreeuwt hij nog steeds zijn onschuld uit. "Ik weet van niks. Ik heb de koffer zo gekocht. Die drugs zijn helemaal niet van mij", verklaarde hij aan de politie. Veel geloof lijken de plaatselijke autoriteiten niet te hechten aan zijn verhaal. De plaatselijke media pakten gisteren groot uit met het nieuws. In een verklaring daar wordt ook een motivering voor de aanhouding gegeven en de reisroute van C. in kaart gebracht. "We hebben de verdachte opgepakte op het moment dat we zeker wisten dat hij de koffer, waarin we vermoedden dat er drugs zat, oppakte. Het gaat om een Belg van 34 jaar", zegt Loek Vannak, directeur van de anti-drugbrigade op de luchthaven. Volgens hem had C. al een lange reis achter de rug. Zo vloog hij eerst van Brazilië naar Ethiopië. Daarna vertrok hij richting Thailand om uiteindelijk op de luchthaven van Cambodja te landen.





Zware celstraffen

Het is voorlopig onduidelijk wat er met de Bruggeling zal gebeuren. De komende tijd zal hij zijn onschuld moeten bewijzen. Wel staat vast dat er in Cambodja niet wordt gelachen met de verkoop of smokkel van drugs. Zo wordt in het land geen onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. In het slechtste geval wacht de man een zeer lange celstraf in de lokale gevangenis. Helemaal onbekend met het land lijkt C. niet te zijn. Op zijn sociale media zijn verschillende foto's op diverse tijdstippen te zien in hoofdstad Phnom Penh.