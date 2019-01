Bruggeling (39) krijgt lichtere straf voor misbruik stiefdochter Jeffrey Dujardin

25 januari 2019

20u31 0 Brugge Een 39-jarige Bruggeling heeft in het Gentse hof van beroep twee maanden cel en een boete van 500 euro gekregen. De man van Nederlandse origine stond terecht voor het misbruik van zijn voormalig stiefdochtertje. Het hof oordeelde dat een deel van de feiten niet bewezen waren, in eerste aanleg kreeg de man 37 maanden cel.

De ouders van het slachtoffers diende op 4 juli 2014 klacht in bij de politie. Bij het bijhorende videoverhoor vertelde het meisje in detail over het misbruik. De Bruggeling masturbeerde in haar bijzijn en betastte haar ook. In eerste aanleg kreeg de man 37 maanden cel, waar hij tegen in beroep ging. In beroep ontkende de Nederlander alle feiten, ook zijn advocaat bevestigde dat, “Er is onvoldoende bewijs. De moeder van het kind had een relatie met mijn cliënt. Toen die relatie eindigde, had zij alle redenen om hem af te schilderen als een boeman.” Het hof volgde die stelling en sprak wegens onvoldoende bewijs een lichtere straf uit.