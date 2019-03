Bruggeling (37) probeert 12-jarig meisje online te versieren: politie daagt op tijdens afspraakje MMB

16 maart 2019

07u56 0 Brugge Een 37-jarige Bruggeling zit in de cel op verdenking van ‘grooming’. De dertiger maakte online een 12-jarig meisje het hof en wou effectief met haar afspreken. Tijdens hun date daagde echter de politie op in plaats van het kind. “Ik dacht dat ze al 17 was”, is de uitleg van de verdachte.

De gesprekken tussen de man - een vader van twee kinderen - en het 12-jarig meisje waren al een hele poos bezig. Via Facebook en Instagram kwam de Bruggeling in contact met haar. Ze stuurden foto’s en video’s naar elkaar en maakten na verloop van tijd een afspraak om elkaar in het echt te ontmoeten. Dat afspraakje moest normaal gezien woensdag plaatsvinden, maar in plaats van het meisje daagde de politie op. Ze sloegen de dertiger in de boeien. Dinsdag verschijnt hij een eerste keer voor de raadkamer. Hij wordt verdacht van ‘grooming’, een term die evenveel betekent als volwassen mannen die minderjarige slachtoffers online benaderen, hun vertrouwen winnen en hun seksuele remmingen proberen minderen om uiteindelijk met de kinderen af te spreken.