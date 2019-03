Bruggeling (37) die online 12-jarig meisje versierde voorwaardelijk vrij, maar sociale media is verboden Siebe De Voogt

19 maart 2019

13u39 0 Brugge De 37-jarige Bruggeling die werd gearresteerd voor ‘grooming’ is dinsdagmorgen door de raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten. De dertiger papte online aan met een 12-jarig meisje en sprak ook effectief met haar af. Maar in plaats van het meisje daagde de politie op. De man mag voorlopig niet meer op sociale media.

De gesprekken tussen de man, een vader van twee, en het 12-jarig meisje waren al een hele poos bezig. Via Facebook en Instagram kwam de Bruggeling met het slachtoffer in contact. Het meisje zou kampen met een mentale beperking en ging in op de avances van de man. Ze stuurden foto’s en video’s naar elkaar en maakten na verloop van tijd een afspraak om elkaar in het echt te ontmoeten. Vorige week woensdag zou de date plaatsvinden, maar in plaats van het meisje daagde de politie op.

De agenten sloegen de dertiger in de boeien. De onderzoeksrechter hield hem aan op verdenking van grooming: een term die gebruikt wordt voor volwassen mannen die online minderjarige slachtoffers benaderen met de bedoeling hen te misbruiken. Na enkele dagen in de cel besliste de raadkamer dinsdagmorgen om de man voorwaardelijk vrij te laten.

Zelf beweert de verdachte dat hij dacht dat het slachtoffer meerderjarig was. Hij mag voorlopig geen contact hebben met minderjarigen, uitgezonderd met zijn eigen kinderen.