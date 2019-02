Brugge stelt twee bewoonde kloosters open voor bezoek: “Je mag zelfs met de nonnetjes praten” Bart Huysentruyt

21 februari 2019

07u49 0 Brugge Het Engels Klooster in de Carmersstraat en het Karmelietenklooster in de Ezelstraat openen volgend jaar de deuren voor bezoekers. Dat is opvallend, want beide kloosters zijn nog steeds bewoond door enkele zusters. Als afsluiter van je bezoek kan je zelfs met een van de zusters praten. “Voor toeristen die iets extra zoeken", zegt Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen.

Tot nu zijn de Brugse kloosters vaak afgeschermde gebouwen waar nog nauwelijks zusters wonen. De meeste gemeenschappen bestaan uit bejaarde zusters die nog hooguit met een tiental zijn. Gebouwen onderhouden is voor hen al een stuk moeilijker. Het Engels Klooster, met de unieke 17de-eeuwse koepelkerk, telt nu nog acht bewoners, terwijl er plaats is voor zestig. Daarom worden oplossingen gezocht om het religieus patrimonium toch intact en toegankelijker te maken. “Door de poorten wat vaker open te zetten, kunnen we mensen tonen wat voor een schat aan geschiedenis deze kloosters herbergen", zegt Doenja Van Belleghem, die het project trekt.

Vanaf volgend jaar openen de kloosters de deuren voor het publiek. Vier dagen per week zullen drie keer per dag bezoekers rondgeleid worden door een gids. “Zo'n bezoek staat in het teken van verborgen plekken waar stilte overheerst", zegt Van Belleghem. “Kijk bijvoorbeeld naar de schitterende boeken die hier te vinden zijn. Het is geen toeval dat het project ‘Sacred books, secret libraries’ genoemd wordt. Door deze schat aan boeken open te stellen, kunnen bezoekers ook eens rondlopen in het klooster en een praatje maken met een zuster.” Een deel van de inkomsten van de bezoeken zal terugvloeien naar de gemeenschappen, met als doel om de gebouwen te onderhouden.

In februari volgend jaar wil de organisatie van start gaan met de rondleidingen, die ongeveer een uur zullen duren. Dat je er kan praten met een religieuze is op zich al heel opmerkelijk. Maar ook de zusters kijken uit naar die sociale contacten, zo blijkt. “Jawel, omdat we onze manier van leven graag willen delen met bezoekers", zegt priorin Aline. “Het bezoek is uiteraard afgelijnd. Toeristen mogen niet zomaar overal rondneuzen. Wij bepalen de regels, maar verwelkomen graag de mensen.”

Toerisme Vlaanderen gelooft in het project en maakt 320.000 euro vrij. “Dit zal uiteraard geen spek zijn voor de bek van toeristen die amper een paar uurtjes tijd spenderen in Brugge", zegt Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “We mikken op de meerwaardezoeker, mensen die op zoek zijn naar toerisme met dat iétsje meer. Ik ben ervan overtuigd dat hier veel interesse voor bestaat. Het zal sowieso een unieke ervaring worden.”