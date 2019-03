Brugge stelt bestuursakkoord voor: korting voor Bruggelingen in ondergrondse parkings Terrassen mogen langer staan - werken in Katelijnestraat prioritair - meer gas-boetes Bart Huysentruyt

11 maart 2019

15u48 0 Brugge Het nieuwe stadsbestuur van Brugge heeft haar beleidsprogramma voor de komende zes jaar klaar. Er gaat opnieuw veel aandacht uit naar mobiliteit en wegenwerken. Wie onder 't Zand parkeert zal dat het eerste uur gratis kunnen doen. Bruggelingen krijgen zelfs een korting van 20 procent als ze hun wagen ondergronds zetten. De Katelijnestraat maakt zich dan weer op voor grote wegenwerken.

In het bestuursakkoord staan maar liefst 515 beleidspunten waar het nieuwe bestuur van CD&V-sp.a-Open Vld Plus werk wil van maken. Spectaculaire nieuwigheden moeten de Bruggelingen niet verwachten, al staan er nog veel projecten van het vorige bestuur in de steigers. Denk maar aan de bouw van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw, de opening van het Studentenhuis, een nieuw museum, de uitbreiding van parking ‘t Zand met 633 plaatsen en de vernieuwing van het Koning Albert I-park. “We zijn vertrokken vanuit de partijprogramma’s en hebben daar de belangrijkste voorstellen uit gefilterd”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Een verkeersveilige stad, waar iedereen aan bod komt, die rekening houdt met de klimaatdoelstellingen en bovendien warm en sociaal is: dat is voor mij het uitgangspunt.”

De Bruggelingen moeten er wel bij varen, vindt de nieuwe coalitie en dus gaan de belastingen niet omhoog. “Integendeel, zelfs, want we halveren de terrastaks voor horecazaken in onze deelgemeenten", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Terrassen zullen, op plaatsen die niet beschermd zijn als stadsgezicht, het hele jaar door mogen blijven staan. Op andere plaatsen willen we de periode van zomerterrassen met een maand verlengen. Er komt een aanpak van onze pleinen. Zo willen we een stukje van de Burg heraanleggen.”

Tijdens de voorbije zes jaar stond Brugge bol van de wegenwerken. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. “De Katelijnestraat geniet prioriteit", zegt Van Volcem. “Het ontwerp van de straat is klaar. We willen in 2020 beginnen. Daarna volgt ook de Vlamingdam en de Sint-Jorisstraat. Het is de bedoeling dat er in de toekomst minder bussen door deze straten rijden.”

Zoals bekend wil Brugge iets doen aan de parkeerproblematiek. De geplande parking aan de Katelijnebrug komt er niet. “Maar het wordt ook niet noodzakelijk een groenzone", zegt burgemeester De fauw. “We zoeken alternatieven rond de stad om extra parkeerplaatsen te creëren. Eenmaal die alternatieven er zijn, zullen we van de Biekorf en het Zilverpand parkings maken die enkel voor bewoners en handelaars toegankelijk zijn.” Bruggelingen krijgen een cadeautje van deze bestuursploeg. “Wie onder 't Zand parkeert, zal dat het eerste uur gratis kunnen doen in de nabije toekomst", zegt De fauw. “En we willen de Bruggelingen de kans geven om met een parkeerkaart ondergronds te parkeren aan een tarief dat 20 procent voordeliger is. Daarvoor werken we samen met Interparking. Die kaart zullen ze niet alleen in Brugge, maar in alle parkings van Interparking in het land kunnen gebruiken.”

Brugge onderzoekt ook de aanleg van een getijdenbad in Zeebrugge, al is de komst daarvan nog niet voor deze zomer. Het stadsontwikkelingsbedrijf wordt gereactiveerd en ook de nieuwe voetbalstadions voor Club en Cercle genieten prioriteit. Tot slot moeten er 700 sociale woningen bijkomen en wil de stad jaarlijks 300 hoogstambomen extra aanplanten. Er komt een landschapsbrug over de R30 voor wie het station verlaat en naar de binnenstad wandelt. Tot slot onderzoekt Brugge ook het invoeren van meer gas-boetes. Daarvoor wordt een inventaris van overtredingen opgemaakt.