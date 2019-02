Brugge organiseert eerste West-Vlaams scholenkampioenschap frisbee Bart Huysentruyt

12u42 0 Brugge De stad Brugge en de club Freezzz Beezzz slaan de handen in elkaar voor de organisatie van het eerste West-Vlaamse scholenkampioenschap frisbee. Dat is sinds drie jaar een olympische sport en Brugge wil er de schouders onder zetten.

De Freezzz Beezzz zijn al vele jaren vaandeldrager van de frisbeesport en scoren jaar na jaar op diverse niveaus. Zo trokken ze vorig jaar nog naar het officiële WK voor ploegen in de Verenigde Staten. Ze ontvingen vorig jaar ook de prijs voor Brugse Sportploeg van het jaar van de Brugse sportjournalisten. De vereniging gaat binnenkort samenwerken met de Brugsche Rugbyclub, die op de Gulden Kamer in Sint-Kruis een nieuw clubgebouw zal realiseren, waar ook de Freezzz Beezzz gebruik van zullen maken. “Op 15 mei gaan we hier het eerste scholentornooi organiseren”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Er worden scholen uit de hele provincie aangesproken. Zowel jongens als meisjes worden onderverdeeld in categorieën. We promoten deze faire sport heel graag.”