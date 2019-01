Brugge ontwaakt (opnieuw) onder dik sneeuwtapijt Mathias Mariën

23 januari 2019

06u36 0 Brugge De regio rond Brugge is vanochtend (opnieuw) wakker geworden onder een dik sneeuwtapijt. Op sommige plaatsen viel er zo'n 7 tot 10 centimeter sneeuw.

Heel wat zelfstandigen en vroege vogels begonnen al vroeg met het sneeuw- en ijsvrij maken van hun voetpaden. Even na 6 uur begon het weer zachtjes te sneeuwen, waardoor het witte tapijt mogelijk nog dikker wordt. Op de weg wordt aangeraden voorzichtig te zijn omdat het plaatselijk glad is. Voor de kinderen is de sneeuwval alvast een opsteker met de vrije namiddag in het achterhoofd.

Zelf ruimen

De stad Brugge riep dinsdag alle inwoners al op om zélf hun voetpaden sneeuwvrij te maken. Elke bewoner is immers verplicht om sneeuw en ijzel voor de eigen woning zelf te verwijderen. Bruggelingen die niet in de mogelijkheid zijn om zelf de sneeuw te ruimen kunnen hiervoor beroep doen op Stad Brugge. “Het gaat vooral om de groep bewoners ouder dan 75 die zelf de sneeuw niet kunnen ruimen en geen beroep kunnen doen op poetshulp, buren, familie of vrienden”, zegt schepen van preventie Mathijs Goderis.