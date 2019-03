Brugge met voeten vooruit: “Gaan ons verzetten tegen absurde Vlaamse regels voor terrassen” Bart Huysentruyt

26 maart 2019

23u04 2 Brugge De stad Brugge gaat verder ten gronde procederen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om twee horecazaken toe te laten om een nieuw terras te zetten. Zoals bekend mogen café De Hollandse Vismijn en Brugge die Scone hun nieuwe terras niet zetten, omdat ze volgens de Raad niet passen bij de beschermde stadsgezichten.

De Vlaamse administratie voor Erfgoed blijft dwarsliggen voor Brugge. Eerder deze maand kreeg ze gelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning te weigeren voor twee nieuwe terrassen in Brugge. Concreet gaat het om café De Hollandse Vismijn op de Vismarkt en taverne Brugge Die Scone aan de Rozenhoedkaai. Beide zaken wilden hun nieuwere terrasconstructie plaatsen, maar worden teruggefloten door Vlaanderen. “Pure kafka”, vindt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “We gaan hiermee verder. Zowel de stad als de provincie stonden achter de investering van de horecazaken om hun terras te vernieuwen. We hebben het ook toegelaten op de Burg (Tom Pouce, red.) en daar kwam geen protest tegen. Nu weer wel. We snappen de zienswijze van Vlaanderen niet.”

Brugge wil uit de impasse geraken, want ook nieuwe terrassen op de Markt worden voorlopig niet toegelaten door Vlaanderen. “We moeten onze nek uitsteken voor onze horecazaken, want dit is ook in het belang van Brugge”, vindt Demon. Zolang er geen definitieve uitspraak is, mogen de horecazaken hun nieuwe terrassen niet plaatsen.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) toonde zich tijdens de gemeenteraad gematigder: “Ik denk dat we eerst met de administratie moeten praten en bekijken of er geen compromis mogelijk is.”