Brugge lonkt naar gebouw Howest “Zou vaste stek voor kunstenaars kunnen worden”, zegt nieuwe burgemeester Bart Huysentruyt

14 december 2018

07u52 0 Brugge Het nieuwe stadsbestuur van Brugge start onderhandelingen om het schoolgebouw van Howest in de Sint-Jorisstraat te kopen. Toekomstig burgemeester Dirk De fauw (CD&V) ziet er een mogelijke vaste stek in voor kunstenaars en makers. “Dit gebouw heeft alle troeven hiervoor”, vindt hij.

In Brugge heeft de hogeschool Howest twee locaties: in de Rijselstraat en in de Sint-Jorisstraat. De schoolgebouwen, die heel veel geld kosten om te verwarmen, staan meermaals per jaar leeg en daar wil de directie al langer wat aan doen. Al sinds begin 2015 staat het gebouw te koop. Er volgen nog zo’n duizend studenten les. “Nu al werken we samen met de stad Brugge en met een dansorganisatie om tijdens de rustige momenten de ruimtes ingevuld te krijgen. Maar dat moet nog beter kunnen”, klinkt het bij Howest. “Daarom zetten we het gebouw in de etalage. We bekijken welke partners nog interesse kunnen tonen om hier iets te doen.” Howest kocht een paar jaar geleden al de gebouwen van Proximus aan de achterkant van het station, om haar scholencampus daar verder te ontwikkelen.

Urban Trail

Het schoolgebouw en de turnzaal in de Sint-Jorisstraat dateren uit 1883. Het ontwerp is van de hand van Brugs architect Louis Delacenserie, die onder meer ook de gotische zaal van het stadhuis van Brugge en het Centraal Station van Antwerpen ontwierp. Het schoolgebouw en de naastgelegen directeurswoning zijn historische gebouwen in Brugge, maar ook de turnzaal in de uitgestrekte tuin van de school is de moeite. Onlangs nog mochten de lopers in de Urban Trail ervaren hoe mooi het domein wel is. Terwijl de buitenkant van de turnzaal doet denken aan een kapel, is de binnenkant helemaal uit hout opgebouwd, de kleedkamers op de verdieping inclusief. Ook de tuin is aantrekkelijk.

De tank



De stad was vier jaar geleden nog geen kandidaat om het gebouw te kopen of via een publiek-private samenwerking vaker te gebruiken. Maar met de nieuwe bestuursploeg hoopt toekomstig burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wél iets te kunnen doen. “Het is een uitdaging om in Brugge een plaats te vinden waar we jonge en minder jonge kunstenaars, makers en ondernemers een vaste stek kunnen geven. Kijk naar het succes van De Tank in het vroegere Provinciaal Gouvernement op de Burg. Daar zitten de lokalen vol met schilders, beeldhouwers en ambachtelijke makers. Dat initiatief is tijdelijk. Het gebouw zal op termijn verdwijnen en dus moeten we op zoek naar een definitieve oplossing. Het schoolgebouw van Howest is een heel interessante optie. Maar we kijken ook naar religieuze gebouwen in onze binnenstad die binnenkort leeg komen te staan.”

Helemaal zeker is de verkoop nog niet, maar de onderhandelingen zijn wel opgestart. “Eén ding is zeker: we willen de komende jaren een vaste stek in ons centrum voor deze doelgroep", aldus De fauw.