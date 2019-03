Brugge laat gratis shuttlebus 7 dagen op 7 rijden, en wil dieselbussen De Lijn uit centrum weren Bart Huysentruyt

29 maart 2019

17u32 0 Brugge De gratis shuttlebus die in Brugge tussen het station en de Coiseaukaai rijdt, krijgt een opwaardering. De bus rijdt voortaan zeven dagen op zeven van 7 tot 19 uur. “In de week vervoeren we nu al dagelijks 300 passagiers", zegt buschauffeur Kurt Claeys. De stad praat ook met De Lijn om de grote dieselbussen uit het centrum te weren.

Vorig jaar startte de shuttlebus - toen nog als shoppingbus - langs twee trajecten op zaterdag en koopzondag. De bus legde een lus af tussen 't Zand en de Markt. Op weekdagen bediende de centrumshuttle de Lodewijk Coiseaukaai en het station. “Al snel hebben we toen gemerkt dat de shoppingbus geen groot succes was", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die het idee van zijn voorganger Renaat Landuyt (sp.a) wel altijd steunde.

“Op de drukste dagen lokte de shoppingbus maar honderd passagiers per dag. Dat betekende vaak lege bussen en dat kan de bedoeling niet zijn. De reden is duidelijk: er wordt niet gestopt aan het station.” Dus schrapt De fauw de shoppingbus vanaf 1 april. “Maar voortaan zal de centrumshuttle zeven dagen op zeven rijden op het traject tussen het station en de Lodewijk Coiseaukaai, dwars door ons centrum.”

In het begin was het duidelijk wennen voor Bruggelingen, studenten en toeristen. Maar beetje bij beetje raakte de bus toch bekend Kurt Claeys

De reizigersaantallen bewijzen het toenemend succes van die shuttle: gemiddeld 300 passagiers per dag en tijdens de eindejaarsperiode zelfs 700. “Ik rijd al sinds het prille begin door Brugge", zegt chauffeur Kurt Claeys. “In het begin was het duidelijk wennen voor Bruggelingen, studenten en toeristen. Maar beetje bij beetje raakte de bus toch bekend. Eigenlijk moét dit een succes zijn, want we rijden helemaal gratis rond.”

Nieuwe stickers

Dat staat sinds kort nog duidelijker te lezen op de bussen van busmaatschappij Keolis. Er kleven nieuwe stickers op die ook de haltes duidelijk aanduiden. “Op basis van de feedback van de bestuurders hebben we het uurschema beperkt aangepast", zegt burgemeester De fauw. “De centrumshuttle verbindt om de twintig minuten de Coiseaukaai aan het politiekantoor met het station. In het centrum stoppen ze onder meer in de Katelijnestraat, Markt en aan de Biekorf. Tijdens het weekend is de halte Zilverpand geschrapt, omdat die in de voetgangerszone ligt.”

De Lijn kan zich wel vinden in onze vraag om grote dieselbussen te weren uit het centrum. Die zouden in de toekomst alleen nog op de Ring mogen rijden Dirk De fauw

Brugge heeft intussen gesprekken met busmaatschappij De Lijn gevoerd. Die gesprekken verliepen de voorbije jaren met veel moeite. Nu heeft burgemeester Dirk De fauw er wél goede hoop op dat er in de toekomst ook kleinere bussen door de stad rijden. “De Lijn kan zich wel vinden in onze vraag om die grote dieselbussen te weren. Die zouden in de toekomst alleen nog op de Ring mogen rijden. Aan het Concertgebouw moeten kleinere, elektrische bussen komen die de centrumhaltes bedienen. We zijn bereid om daar pionier in te zijn, maar alles hangt af van De Lijn zelf.”