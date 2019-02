Brugge krijgt weer een Stripfestival, dankzij verzamelaar Bart Jonckheere Bart Huysentruyt

13 februari 2019

17u37 0 Brugge Brugge krijgt op zaterdag 23 en zondag 24 maart weer een Stripfestival. Fanaat Bart Jonckheere haalt het concept in Brugge weer vanonder het stof en pakt uit met dertig tekenaars en cartoonisten die komen signeren in basisschool Mozaïek in Sint-Kruis. “Het moet een jaarlijkse afspraak worden”, hoopt hij.

Er zijn in het verleden in Brugge al pogingen geweest om een succesvol Stripfestival te organiseren. Stripfanaat Bart Jonckheere gelooft in het concept en haalt de klassieke formule weer van onder het stof. Als locatie kiest hij voor de basisschool Mozaïek in Sint-Kruis. “Ik heb wel wat ervaring met de organisatie van evenementen hier in Sint-Kruis. Het is voor mij dus een logische locatie.” Zelf is hij eigenaar van zo'n 2.500 strips. “Het is mijn passie en die deel ik graag met andere mensen.”

Bier & Brugge

Centraal in het Brugs Stripfestival staat de strip ‘Altijd ergens oorlog' van Jimmy Hostens. Die laatste is ook twee dagen lang aanwezig op het festival. Zestien tekeningen uit de strip worden vergroot afgebeeld in de zaal. Verder zijn er twee thematentoonstellingen: ‘Brugge in de strip’ en ‘Bier gestript’. “Beide onderwerpen leunen natuurlijk heel erg aan bij Brugge. Deze stad is talloze keren decor geweest in verschillende strips. En de relatie bier en Brugge is uiteraard ook erg duidelijk.”

Groeien

Jonckheere nodigt dertig tekenaars en cartoonisten uit. Zij komen tijdens dat weekend signeren en verkopen. Er zijn ook verschillende standhouders die strips te koop aanbieden. Naast Jimmy Hostens hebben ook al Louis Michel Carpentier, Aargh en Rouffa hun komst naar het stripfestival bevestigd. “Er zijn nog contacten met de Brugse stripwinkel De Striep om nog wat grote namen naar hier te lokken. Het doet deugd om veel steun vanuit de sector, zeker in Brugge, te ervaren. Op Facebook merk ik een gezonde interesse. Hoeveel volk er uiteindelijk komt, valt niet te voorspellen. Maar we hopen op een succes.” Want, zo zegt Bart Jonckheere, het is wel degelijk de bedoeling om er een jaarlijkse afspraak van te maken. “Het zou mooi zijn om jaar na jaar te groeien en een vaste plaats op de Brugse evenementenkalender te bemachtigen.”

Nog dit: jonge illustratoren en tekenaars krijgen van het Brugs Stripfestival een podium. Wie van zichzelf vindt dat hij talent heeft en zelf ook al wat tekeningen kan tonen, mag zich via de Facebookpagina van het Brugs Stripfestival aanmelden. Het vrij podium is voor die jonge talenten voorbehouden. Het Brugs Stripfestival vindt plaats op zaterdag 23 maart van 12 tot 20 uur en op zondag 24 maart van 10 tot 17 uur.