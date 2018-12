Brugge krijgt expohal voor zand- en chocoladesculpturen Bart Huysentruyt

10 december 2018

Brugge krijgt er in 2019 een expohal voor zand- en chocoladesculpturen bij. Bruggeling Alexander Deman, de organisator van het ijssculpturenfestival in Brugge, wil het monumentale pand De Pelikaan in de Mariastraat zo inrichten. Voorheen was de kledingzaak Men at Work er gevestigd. Deman, die in Oostende ook jaarlijks een zandsculpturenfestival organiseert, kreeg een vergunning om het beschermd pand vlakbij het Simon Stevinplein in te richten als expositieruimte, die de naam Musea Sculpta krijgt. Volgens de vergunning zouden er sculpturen van maximum drie meter hoog in chocolade en zand tentoongesteld worden. Het Brugs stadsbestuur heeft de aanvraag voor het project goedgekeurd. Een eerste tentoonstelling met zandsculpturen, met de Italiaanse kunstenaar-wetenschapper Leonardo Da Vinci als inspiratiebron, zou plaatsvinden in de loop van 2019. Volgende edities zouden gewijd zijn aan twee Brugse grootmeesters: Jan Van Eyck en Rogier van der Weyden. Daarnaast zouden ook vernissages, foto- en beeldententoonstellingen en kunstrecepties plaatsvinden in de expositieruimte. Alexander Deman geeft voorlopig geen commentaar op zijn plannen. “Binnenkort lichten we die toe”, zegt hij.