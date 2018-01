Brugge klopt Gent...online 02u54 0

De eeuwige rivaliteit tussen Brugge en Gent krijgt er een leuke voetnoot bij, want de Brugse stadspagina op Facebook heeft zopas die van Gent ingehaald. Meer dan 25.600 mensen vinden de pagina van Stad Brugge leuk, terwijl 25.500 mensen de Gentse pagina volgen. Brugge speelt zo haasje-over met Gent en springt naar de tweede plaats in de lijst van populairste steden op Facebook. De eerste plaats is nog altijd voor Antwerpen. Zij hebben met 81.000 volgers een straat voorsprong. "Hoewel Gent toch merkelijk meer inwoners telt dan Brugge, hebben wij meer volgers", reageert Jonathan Nowakowksi van de Brugse Communicatiedienst. "Daar zijn we uiteraard bijzonder gelukkig mee, want het betekent dat we op Facebook heel veel mensen bereiken." (BHT)





