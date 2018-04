Brugge kleurt groenzwart CERCLE-SPELERS MAKEN INDRUKWEKKENDE INTREDE VIA REIEN BART HUYSENTRUYT

23 april 2018

04u33 0 Brugge Een volle Grote Markt in Brugge heeft zaterdag de kampioenstitel van Cercle Brugge in 1B gevierd. De spelers kwamen als gladiatoren via de reien de stad in. Voorzitter Frans Schotte legt de lat hoog. "Het volgende Cerclefeest wordt de landstitel."

Benny Scott zong het nog zo schoon voor de intrede van de spelers: 'Cercle In Men Herte'. Het refrein deed de groenzwarte supporters terugdenken aan die ultieme kampioensmatch tegen Beerschot-Wilrijk, toen Cercle in de laatste minuut de titel in 1B bemachtigde. Volgend seizoen is groenzwart verzekerd van twee Brugse derby's. Alleen dat vooruitzicht al doet dromen van een topjaar in Brugge. "Hopelijk vieren we binnen een paar weken opnieuw een Brugse titel", zegt fan Marnix Prinzie (54), die hoopt dat ook Club straks nog landskampioen wordt. "Het is natuurlijk een paar weken geleden dat Cercle kampioen werd, maar het zit nog bij iedereen vers in het geheugen. Dit feest doet iedereen daaraan denken. Het is een geweldig gevoel."





Derby's

Voor Prinzie, die al vijftig jaar supporter is, worden de derby's volgend jaar de belangrijkste wedstrijden. "Als de nieuwe kalender bekendgemaakt wordt, tellen alleen die wedstrijden. Voor Cercle hoop ik dat er nog wat ervaren spelers bij komen. Dan zijn we gewapend voor de hoogste klasse."





Dat was ook de filosofie van Dieter Coucke en Lien Ghyoot (beiden 22 jaar). Zij vierden de groenzwarte titel als was het de overwinning in de Champions League. "Wij zijn al jaren fan. Dan is het geweldig om zo'n moment mee te maken. Of we zin hebben in volgend voetbaljaar? Tuurlijk! Het wordt een zalig jaar, tegen de beste ploegen in deze competitie. En Cercle'tje zal zijn huid duur verkopen."





De speler stapten in de Katelijnestraat in een bootje. Daarna trokken ze op de reien via de Dijver richting Rozenhoedkaai. Enkele supporters waren op die warme dag het wachten al lang moe en doken de Brugse reien in. Dronken van vreugde werd het kampioenschap duchtig gevierd. De spelers werden door de burgemeester ontvangen in het stadhuis. Voorzitter Frans Schotte liet zich gaan in zijn toespraak: "De volgende keer dat we hier staan, vieren we de landstitel. Cercle gaat zijn huid duur verkopen het komend kampioenschap. We hopen op zevenduizend abonnementen volgend jaar. Het wordt een groenzwart jaar."





Feest

Op de Markt ging het feestje verder. De Bruggelingen lieten zich gaan op opzwepende beats en ook de spelers lieten zich niet onbetuigd. Wie na de dj-set van Stubru-dj Eva De Roo niet genoeg had, kon op de Eiermarkt nog verder vieren.





