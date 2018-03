Brugge Kaas rijpt in kelder van Godelieveabdij 27 maart 2018

Brugge Kaas, het bedrijf achter de harde Brugge Oud of de zachte Dentelle, palmt vanaf mei de eeuwenoude kelders van de Godelieveabdij in de Boeveriestraat in voor de rijping van hun kazen.





Zo komt het Brugse exportproduct effectief de Brugse binnenstad binnen. Momenteel worden de Brugse kazen door Milcobel in Moorsele en DuPont in Brugge gemaakt. "Dit realiseren in een beschermd monument is niet evident", zegt Filip Vermander van Brugge Kaas. Concreet zullen 700 Brugge Oud-kazen in de kelder voor een jaar rijpen. Zo worden ze Brugge Oud Prestige. Het 17de eeuwse klooster werd vier jaar geleden door de laatste zusters Benedictinessen verlaten. De Brugge Foundation, een erfgoedstichting, heeft het beheer van het klooster overgenomen. "Het is ons eerste project, waarvan we zien dat ook de tuin al een bestemming als stadstuin krijgt", zegt Nico Blontrock van de Brugge Foundation. "De kelder leent zich voor de rijping van kazen. Maar er is nog werk: de wanden moeten nog aangepakt worden en er komen houten rekken om de bollen kaas op te leggen." Met de Brugge Foundation gaat het voortvarend. Ze verwerft fondsen, onder andere via duolegaten, een voordelige formule waarbij de stichting als goed doel in een testament wordt opgenomen. Ondertussen heeft een veertigtal geïnteresseerden zich gemeld en is na een overlijden één legaat ook effectief toegewezen. De Foundation krijgt 100.000 euro van een alleenstaande, die zowat een tiende van zijn erfenis wil geven aan erfgoed. Met het geld zal later de kerk worden opgeknapt.(BHT)





