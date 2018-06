Brugge Kaas komt nu écht uit Brugge 600 BOLLEN RIJPEN VOORTAAN IN KELDER SINT-GODELIEVEABDIJ BART HUYSENTRUYT

07 juni 2018

02u38 0 Brugge In de kelders van de eeuwenoude Sint-Godelieveabdij in hartje Brugge liggen sinds gisteren 600 Brugse kazen te rijpen. Brugge Kaas huurt de ruimte van de Brugge Foundation. "Of Oud Brugge straks een andere smaak krijgt, weten we zelfs nog niet", zegt Filip Vermander van Brugge Kaas.

De Sint-Godelieveabdij bevindt zich tussen de Boeveriestraat en de Koning Albert I-laan in hartje Brugge. Het slotklooster is 11.000 vierkante meter groot en is gebouwd in de 17de eeuw. Tot eind 2013 was het een slotklooster van de zusters benedictinessen. De Brugge Foundation beheert sinds vorig jaar het gebouw dat een nieuwe invulling vraagt. De tuinen zijn al toegankelijk gemaakt voor de buurt en nu is het de beurt aan de kelders. "We kregen al in 2016 de vraag of de kelders geen ideale locatie zouden zijn voor kaas", zegt Ingrid Leye van de Brugge Foundation. "Dat bleek ook zo te zijn: rustig, geen temperatuurschommelingen en voldoende vochtigheid. Het is bovendien ook een mooi verhaal: een Brugs product dat terugkeert naar haar oorsprong."





Muren van 375 jaar

Milcobel, de grootste Belgische zuivelcooperatie en merkeigenaar van Brugge Kaas, ziet er dé kans in om eindelijk in de Brugse binnenstad kazen te laten rijpen. "Er was wel wat werk aan de kelders, die nog volledig ingericht moesten worden", zegt Filip Vermander van Brugge Kaas. "Dat was zoeken naar een gevoelig evenwicht tussen de historische ruimtes en de functionele rekken voor 600 bollen Oud Brugge Prestige-kaas. De omstandigheden waarin kaas wordt bewaard spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke smaak. We zijn dus heel benieuwd hoe de Brugge Kaas binnen zeven maanden zal smaken. Alle omstandigheden zijn gunstig. De kelders hebben dikke muren, 375 jaar oud, hebben een temperatuur van 12 graden en één van de kelders paalt aan de waterput, die zorgt voor vochtigheid. De smaak van de Prestige zal uniek zijn." De komst van de kazen moet het project van de Brugge Foundation een boost geven. Want tot dusver is er nog maar weinig vernomen van Bruggelingen die de Foundation mee opnamen in hun testament. "Er zijn er nochtans", zegt Ingrid Leye. "Ons grote doel van dit jaar is het uitschrijven van een masterplan voor deze site. Zoals bekend willen we de tuinen nog vaker openen voor bewoners, zelfs met volkstuintjes. Er is al een knappe boomgaard. Verder willen we in de abdij ook ruimtes openstellen voor vergaderingen en bijeenkomsten. Dat is voorlopig nog toekomstmuziek. Als we dit project tot een goed einde brengen, gaan we nog andere belangrijke Brugse gebouwen onder onze hoede nemen om ze te beschermen tegen projectontwikkelaars."