Brugge helpt inwoners met vreemde roots sneller aan job dan andere steden 08 november 2018

02u23 1 Brugge Mensen met een niet-Europese achtergrond trekken voor de beste jobkansen beter naar kleinere Vlaamse steden zoals Brugge, Mechelen en Kortrijk in plaats van naar metropolen zoals Brussel en Antwerpen. Brugge slaagt er het best in inwoners met niet-Europese roots aan het werk te krijgen.

De cijfers staan in een studie van het Steunpunt Werk. In 2016 was er in Brugge meer dan 60 procent van de niet-Europese migranten aan de slag. Ter vergelijking: in Brussel gaat het maar om 41 procent. "We zijn erin geslaagd om werkgevers en potentiële werknemers dichter bij elkaar te brengen", verklaart schepen van Tewerkstelling Minou Esquenet (CD&V). "In Brugge zijn er nog een aantal knelpuntberoepen. Zo heeft het OCMW mensen nodig, maar ook de voedingszaken en de havenbedrijven. Erkende vluchtelingen worden door ons bij de hand genomen. Via het OCMW lijsten we hun kennis en kwaliteiten op. Zo kunnen we ze begeleiden naar een job die bij hen past. We zijn met dat project eind 2017 gestart. 39 migranten hebben het traject afgelegd en ondertussen een job gevonden."





Een van hen is Ahmed Aabalwhab (28) uit Irak. Hij woont bijna drie jaar in Brugge en is sinds zeven maanden aan het werk bij Wallenius Wilhelmsen Solutions in de haven van Zeebrugge. Hij werkt er als havenarbeider aan onder meer Toyota-wagens. "Daarvoor was het voor mij echt bijzonder lastig om werk te vinden", zegt hij. "In Irak was ik vrachtwagenchauffeur. Ik was dus al wat met automechaniek vertrouwd. Het is een job die ik graag doe." (BHT)