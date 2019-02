Brugge heeft ook zijn cannabiswinkel: “Er waren geen bezwaren” Bart Huysentruyt

24 februari 2019

12u45 0 Brugge Na onder andere Kortrijk en Roeselare kan je nu ook in Brugge naar een legale cannabiswinkel. Gunther Van den Brande opende zopas Veni Vici in de Noordzandstraat.

Legaal cannabis kopen? Het kan sinds deze week ook in Brugge. In de centrale Noordzandstraat opende de eerste commerciële cannabiswinkel. “Onze planten bevatten geen bijna THC, wat de drug zo gevaarlijk maakt. Onze cannabis is dus compleet legaal”, zegt uitbater Gunther Van den Brande, die toestemming kreeg van het Brugse stadsbestuur: “Er waren geen bezwaren”, zegt hij.

De uitbater kwam op het idee, toen de eerste legale cannabisshop in Gent opende. Hij zocht naar een pand in Brugge en vond een plaats waar ook de eigenaar achter de invulling ervan staat. “Cannabis heeft echt wel een heilzame, rustgevende werking. Kennissen, die klagen over kwalen en pijnen, hebben me dat ook al zo gezegd.”

Gunther haalt de cannabisplanten uit Italië, waar ze in een loods gekweekt worden. “Ze komen hier gedroogd aan. We verkopen ook wel een aantal producten die ermee verwant zijn, zoals oliën en balsems." De gedroogde cannabisproducten worden verkocht aan 10 of 12 euro per gram. De naam van de zaak wil letterlijk zeggen: ‘ik kwam en ik overheers’. “Omdat de cannabisplant een plant is die heel belangrijk is en dus overheerst", zegt Van den Brande. Veni Vici is op weekdagen open van 13 tot 20 uur, op zaterdag van 11 tot 19 uur.