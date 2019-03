Brugge heeft een nieuw duikcentrum BHT

14 maart 2019

12u59 0 Brugge In de Doornstraat is het Brugs duikcentrum geopend. Dat is voortaan de thuisbasis van vijf duikclubs.

Bij de erkende Brugse duikclubs zijn er 378 personen aangesloten. Het zijn duikclubs Barracuda, BCOS (Brugs Centrum voor Onderwatersport), CDT (Coudy’s Diving Team) RDS (Recreational Diving Society) en RDT (Rescue and Diving Team). Het gebouw in de Doornstraat was vroeger de directeurswoning van het Olympiabad en nog later de uitvalsbasis voor de provinciale sport- en uitleendienst. “Toen in 2015 duidelijk werd dat de provinciale diensten dit pand zouden verlaten, hebben we met de stad het voortouw genomen om er een nieuwe plaats voor de duikclubs aan te bieden”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). Het gebouw zelf werd onderverdeeld in een aantal gemeenschappelijke ruimtes (sanitair, polyvalente zaal, vergaderzaal die ook voor opleiding kan dienen) en drie clubruimtes. Daarnaast is de ligging ook zeer gunstig: vlot bereikbaar, dicht bij Lago Brugge Olympia, het grootste zwembad van Brugge en met een eigen parking.