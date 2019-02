Brugge hangt de nestkastjes op Bart Huysentruyt

22 februari 2019

12u30 0 Brugge In Brugge zijn de stadsdiensten volop bezig met het ophangen van nestkastjes. Dat gebeurt in de groene zones van de stad.

Momenteel worden de nestkastjes, die door twee lagere scholen zijn gemaakt, opgehangen. Dat gebeurt ind e zone tussen de Ezelpoort en het Graaf Visartpark en langs de vesten tot aan de molens. “Het is de bedoeling om dit project uit te breiden naar alle groene ruimtes", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Het idee komt van de vogelwerkgroep van het Brugse Ommeland. Zij stelden voor om, in samenwerking met de stad, nestkasten op te hangen in de Brugse parken. Kool- en pimpelmees zijn holenbroeders en wonen dus graag in nestkastjes. “We hebben er nu zo'n zestig klaar”, zegt Van Volcem. “De scholen hangen ze vaak in hun omgeving, maar we willen er ook op andere plaatsen.” In de wintermaanden worden de nestkasten weer schoongemaakt voor de komst van mezen of verwijderd als ze vol zitten met parasieten.