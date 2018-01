Brugge grijpt naast Touretappe: "Onze kans komt nog" 02u37 0

Ook in 2019 zal er geen Touretappe starten of aankomen in Brugge. Dat was nochtans de ambitie van het huidige stadsbestuur. Een paar jaar geleden maakten burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) en schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V) de ambitieuze plannen bekend. Ze schakelden zelfs voormalig premier Yves Leterme in om hun kandidatuur kracht bij te zetten bij Tourbaas Christian Prud'homme. "Die kandidatuur blijft nog altijd gelden", reageert burgemeester Landuyt nu. Brugge is immers ook in 2018 en 2019 niet opgenomen in het parcours van de Ronde van Frankrijk. "Alle puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. Het parcours moet zich ertoe lenen om ook Brugge, liefst als startplaats, in het routeschema op te nemen. Dat zit momenteel wat tegen. Maar uitstel is geen afstel. De Tourdirectie weet dat we bereid zijn om de prijs te betalen. Ik verwacht dat we in de jaren die volgen zeker aan de beurt komen", aldus Landuyt. (BHT)