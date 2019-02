Brugge gaat voor klein geluk: recordaantal bloembollen de grond in Schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) roept op om massaal te bebloemen Bart Huysentruyt

18 februari 2019

17u11 0 Brugge De stad Brugge spoort haar inwoners aan om zoveel mogelijk bloemen te zetten voor vensterramen of in voortuinen. Het kleine geluk moet voor extra sfeer zorgen in de stad, meent schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Wij geven alvast het goede voorbeeld en steken 135.000 bloembollen in de grond: een record.”

Brugge moet er in de lente fleuriger dan ooit uitzien, zo oordeelt het nieuwe stadsbestuur. Daarom gaat het budget voor openbaar groen omhoog en heeft de stad zopas 135.000 bloembollen in de grond geplant. “Het is een record", zegt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “En we willen dat aantal de komende jaren nog verhogen. Ons Begijnhof is het bekendste voorbeeld, maar de bloembollen komen ook op invalswegen, langs de Vesten en op rotondes. Er gaat ook veel aandacht naar de deelgemeenten zoals aan het gemeentehuis in Sint-Kruis, de Blankenbergesesteenweg in Sint-Pieters of de Kerkhofblommestraat in Assebroek.” De stad gaf opdracht om de bloemenperken in Het Zilverpand weer te beplanten. “Het is een aandachtspunt, maar we willen overal onze aandacht verhogen. Net als de ambitie om onze poorten te voorzien van hangplanten om ook daar dezelfde sfeer door te trekken.”

Bijtjes

Er is een actieplan opgemaakt om van Brugge de komende vijf jaar een veel fleuriger stad te maken. “Zonder afbreuk te doen aan mijn voorgangers, maar met een kleine investering kan je al heel wat doen”, zegt Van Volcem. “Bloemen zijn een klein geluk, maar zorgen voor leven in een stad, ze scheppen een bepaalde sfeer. Het is goed voor de biodiversiteit en de bijtjes. Mensen worden er gelukkiger van en staan optimistischer in het leven.” Maar dan wil Van Volcem wel graag dat iedereen meedoet. “De stad investeert in bloembollen, we moedigen mensen aan om hun vensterbanken te bebloemen en hun voortuinen van wat kleur te voorzien. Handelaars in het stadscentrum vragen we om hun vensterbanken op de eerste verdieping van hun pand ook van bloemen te voorzien.”

Buurtcheques

Bruggelingen zullen via buurtcheques, net als de vorige jaren, weer bloemen kunnen bestellen bij de Groendienst van de stad. Ook daar worden de inspanningen verhoogd en is het de bedoeling om het aantal bloemen stelselmatig te verhogen. De schepen van Openbare Werken geeft binnenkort zelf het voorbeeld. “Ik woon zelf in de binnenstad en ga mijn gevel ook bebloemen. Iedere Bruggeling mag de bloemetjes buiten zetten. Het is alsof je de onbekende voorbijganger in de straat een teken geeft: je bent welkom in de stad.”