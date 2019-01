Brugge gaat Spaanse toer op: “Aantal toeristen verdubbeld op twee jaar tijd” Grote Brugse delegatie op toeristische vakbeurs in Madrid

Bart Huysentruyt

25 januari 2019

18u25 0 Brugge Tien Brugse hotels zijn met een delegatie in het Spaanse Madrid om er Brugge te promoten. Het aantal Spaanse toeristen is op twee jaar tijd verdubbeld tot 380.000 per jaar. “En ook Zuid-Amerika is steeds interessanter voor Brugge”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a).

De Brugse Belfort Hotels zijn, in gezelschap van schepen van Toerisme Philip Pierins en toerismemanager Dieter Dewulf, in Madrid op de FITUR-beurs. Dat is de belangrijkste toeristische vakbeurs voor reisprofessionelen uit Spaans- en Portugeestalige gebieden. De Brugse Belfort Hotels zijn De Castillon, Fevery, Flanders, Heritage, Jan Brito, Pannenhuis, Patritius, Portinari, Prinsenhof en Ter Duinen. Niet de minste, want stuk voor stuk familiehotels met een uitstekende reputatie. “Wij ontvangen heel veel Spaanse toeristen”, zegt Thierry Lemahieu van hotel Prinsenhof. “Ze zijn een dankbaar publiek en vinden Brugge geweldig.”

In de sneeuw

Peter Ribo en zijn vriendin Garbine zijn momenteel in Brugge. Zij komen uit Valencia. “Brugge stond al lang op het verlanglijstje", zegt Peter. “Het is een bezoek in de sneeuw geworden, maar dat is niet erg. De stad ziet er zo geweldig uit. We hadden al veel over deze stad gehoord en gelezen. We raden Brugge aan in onze vriendenkring.”

380.000 bezoekers

De beurs, die tot zondag duurt, is met 10.000 exposanten en deelnemers uit 165 landen van groot belang in de sector. “De Spaanstalige markten zijn voor Brugge belangrijk”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins. “In 2018 verwelkomde Brugge in de historische binnenstad bijna 380.000 Spaanse bezoekers. Dit is meer dan een verdubbeling op twee jaar tijd. Ook de Zuid-Amerikaanse markten nemen voor Brugge aan belang toe. Toeristen komen uit Mexico, Argentinië en andere zuiderse landen om Europa te bezoeken. Ze stoppen in Parijs, Amsterdam en Brussel en nemen heel vaak Brugge mee in hun programma. Hun aantallen nemen elk jaar toe, maar zijn voorlopig nog beperk in vergelijking met onze buurlanden of de Verenigde Staten.”

Lonely Planet Spanje

De Belfort Hotels is een groep van tien Brugse hotels die samen producten inkopen en promotie maken. Ze verkopen Brugge en zichzelf op de beurs. Daarin worden ze ondersteund door VisitBruges, die voor het derde jaar op rij in samenwerking met Lonely Planet Spanje een compacte reisgids over Brugge uitgeven. Deze gids wordt gebruikt voor media- en handelsactiviteiten die samen met het buitenlandkantoor van Toerisme Vlaanderen in Spanje worden opgezet. “Werken met Lonely Planet biedt het voordeel dat deze gids een grote geloofwaardigheid geniet”, zegt Pierins. “We zijn blij om de Belfort Hotels en Toerisme Vlaanderen hiermee in hun werking te kunnen ondersteunen.”