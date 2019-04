Brugge gaat fouten op straatnaamborden corrigeren: “Tientallen missers, en dat kan niet in een cultuurstad als de onze” Bart Huysentruyt

09 april 2019

16u21 6 Brugge De stad Brugge zal tientallen fouten op straatnaamborden corrigeren. Ook versleten exemplaren worden vernieuwd. Dat gebeurt op vraag van de Bruggelingen zelf. “Dit ligt de inwoners nauw aan het hart. Kwaliteit moet er overal zijn”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Op de eerste bijeenkomst van de nieuw aangesteldesStraatnamencommissie is beslist dat alle straatnaamborden geïnspecteerd worden. “En dat zijn er meer dan vierduizend”, zegt hoofdarchivaris Jan D’hondt. “Op bepaalde borden is de naam van de straat nog nauwelijks te zien. Hier en daar is een letter gesneuveld. Dat zorgde er in een recent verleden nog voor dat de Kopstraat plots tot Kipstraat werd omgetoverd. We willen kwaliteit uitstralen in Brugge en dat moet dus op elk vlak.”

Maar niet alleen slijtage is één van de problemen. Er staan ook al jaren fouten op bepaalde straatnaamborden. Neem nu de Camiel Van den Busschestraat in Assebroek. De naam van de voormalige schepen staat foutief geschreven. Bovendien is er in de bijgevoegde uitleg ook ergens een hoofdletter teveel gedrukt. “Dat soort zaken willen we er echt uit”, zegt schepen Blontrock. “In een vooraanstaande cultuurstad als Brugge moet het plaatje kloppen, letterlijk en figuurlijk. Ook de lay-out moet dezelfde zijn. Dit ligt onze inwoners nauw aan het hart. Het is op hun vraag dat we deze inhaalbeweging maken.” Wie nog fouten of versleten naambordjes kent, mag die doorgeven via het stedelijk meldpunt of het Stadsarchief.

Ook meer vrouwennamen

Tegelijk maakt de stad een inhaalbeweging bij het toekennen van nieuwe straten. Zo mag je in de toekomst meer vrouwennamen verwachten. “In een nieuwe woonwijk in Koolkerke geven we de straten vooral vrouwennamen”, zegt schepen Blontrock. “Van oudsher zijn veel straten vernoemd naar mannen. Het percentage vrouwennamen is verwaarloosbaar in Brugge. Daarom zoeken we naar manieren om belangrijke vrouwelijke figuren in het straatbeeld te brengen.”

Eerder al was er een oproep van tv-maakster Sofie Lemaire om suggesties door te geven van vrouwen die wat hebben betekend voor de stad. “We kregen al verschillende namen door”, zegt Blontrock. “Lemaire zal in Brugge acht plaatsen een vrouwennaam geven. Het is eerder een symbolische actie, maar we nemen ze wel ter harte.”