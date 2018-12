Brugge Feest keert terug naar ’t Zand Bart Huysentruyt

05 december 2018

08u58 1 Brugge De overgang van oud naar nieuw vieren ze in Brugge weer op ’t Zand. Brugge Feest keert na een jaartje op het Beursplein terug naar de vertrouwde locatie. Vorig jaar kon ’t Zand niet gebruikt worden door de werken aan Brugges grootste plein. Nu het af is, kan het dus weer wel.

“We verwachten weer meer dan 10.000 feestneuzen”, zegt Frank Devos van het Comité voor Initiatief. “Een honderdtal koorleden zorgt voor zang met zo’n veertig liedjes. Om middernacht schieten we het vuurwerk af. Daarna duurt het zangfeest nog tot 1.30 uur.” In weinig andere steden wordt de jaarwisseling zo massaal en uitbundig gevierd als in Brugge. Het concept is inmiddels alom gekend: aangevoerd door ‘dirigent’ Nick Blontrock, zoon van toekomstig schepen Nico, en een gelegenheidskoor kan het publiek vanaf 22.45 uur luidkeels meezingen met de meest populaire hits van de voorbije jaren. Het Comité voor Initiatief Brugge verspreidt een gratis krantje met alle liedjesteksten in de brievenbussen van Brugge en wijde omgeving. En uiteraard zijn ook ter plaatse nog exemplaren te verkrijgen. Om de keel te smeren kan je terecht bij de diverse drankstandjes en de horecazaken in de buurt.

Het is een organisatie van het Comité voor Initiatief Brugge in samenwerking met het stadsbestuur, vzw Brugse Zandfeesten West-Brugge en de Brugse Marktkramersbond, en met de steun van Interparking en De Lijn, die op oudejaarsavond instaat voor gratis busvervoer in opdracht van de stad.