Brugge dooft de lichten tijdens Earth Hour Bart Huysentruyt

19 maart 2019

09u17 0 Brugge Niet schrikken als op zaterdag 30 maart tussen 20.30 en 21.30 uur de lichten doven aan Brugse monumenten.

Dan is het immers Earth Hour, een moment waarop steden over de hele wereld een uur de lichten doven om aandacht te vragen voor klimaatverandering. “Wij doven de monumentenverlichting”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Naast deze symbolische actie voeren we concrete initiatieven uit om de CO2-uitstoot terug te dringen. Op klimaat.brugge.be kan je zien wat wij samen, met onze burgers en bedrijven, al hebben gerealiseerd en welke acties in de pijplijn zitten. In het beleidsprogramma 2019-2024 staan er 515 beleidspunten en daar zitten heel wat actiepunten tussen om van Brugge een duurzame en klimaatrobuuste stad te maken. We engageren ons om zelf het goede voorbeeld te geven.” Iedereen mag overigens meedoen aan Earth Hour.