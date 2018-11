Brugge, Die Lege HISTORISCH: LEEGSTAND TREFT 85 WINKELPANDEN IN CENTRUM BART HUYSENTRUYT

02u25 1 Brugge Liefst 85 winkelpanden in het centrum van Brugge staan al zes maanden of langer leeg. Dat is een triest record. Hoge huurprijzen en een stijgende onlineverkoop spelen Brugge parten. "We kunnen als stad zelf panden huren en doorverhuren", zegt toekomstig schepen van Economie Pablo Annys (sp.a).

Brugge is natuurlijk lang niet de enige stad die kreunt onder de online verkoop van voornamelijk kledij en schoenen. De leegstandscijfers in de Breydelstad vallen zelfs nog altijd mee, als je ze vergelijkt met andere steden. In Brugge staat 5,7 procent van de winkels leeg. In het centrum is dat 3,9 procent. Oostende (9,3 procent), Roeselare (9 procent), Kortrijk (12,9 procent) en Knokke-Heist (10,2 procent) doen het duidelijk minder goed. Maar dat percentage lag pakweg vijf jaar geleden zeker een procent lager. Vooral de leegstand in het commerciële hart is opvallend. Wie door de Noordzandstraat en Geldmuntstraat loopt, komt achttien winkelruimtes tegen die te huur staan. Ook in de Steenstraat gaat het om een tiental. Bovendien zijn de signalen vanuit die straten en ook de nabije Smedenstraat niet goed: vaste waarden als Dominique Meire, Noteboom, Lederwaren Danneels of Huis Versyp houden er dit jaar nog mee op. Ook hier verwijzen de uitbaters vaak naar de mobiliteit. "Te weinig ondergrondse parking, te duur boven de grond", vinden ze bij kledingzaak Meire. "Klanten klagen daarover." Erik Van De Putte van handtassenwinkel Diephuis vertrekt binnenkort uit Brugge en wil zich voortaan concentreren op zijn Roeselaarse winkel. "Dit stadsbestuur ontmoedigt het winkelen in de binnenstad. De uitbreiding van de ondergrondse parking 't Zand komt veel te laat", zegt hij.





Zilverpand

Eén van de grote probleemzones is het Zilverpand, waar al jaren leegstand is. Winkels lijken er weinig kans op slagen te hebben. "Wij geloven in deze locatie", zegt Peter Deprez van koffiehuis Viva Sara. "Hier passeren veel mensen en we zitten ook goed gehuisvest." Ook de Zweedse modeketen COS heeft vertrouwen. Zij willen vier leegstaande panden inpalmen om er in mei 2019 een vestiging op te starten. "Uiteraard zien we liever lokale ondernemers komen dan ketens", zegt huidig schepen van Economie Hilde Decleer (CD&V). "Maar studies wijzen uit dat ketens een publiek aantrekken dat ook elders gaat shoppen. Daarom kan de komst van COS een een positief effect teweegbrengen in het Zilverpand en de omgeving." Ook voor leegstaande panden in de traditionele winkelstraten in Brugge is er interesse, zegt Decleer (CD&V). "Het voordeel aan leegstand is dat de hoge huurprijzen aangepast worden. Vroeger lag de huurprijs in het Zilverpand op 4.000 euro per maand, maar de prijzen dalen nu stilaan. Dat trekt dan weer lokale ondernemers aan."





Interimkantoren

Ze benadrukt dat vooral de modehuizen klappen krijgen. "Net daar schuilt de uitdaging om iets aan te bieden dat de Zalando's van deze wereld niet hebben. Daarom is de schoenenzaak HIT een mooi voorbeeld van hoe het wél kan. Lokale ondernemers hebben sinds vorig jaar een eigen zaak in de drukke Steenstraat. Zij focussen op speciale sneakers en weten zich zo te onderscheiden." Koen Vanneste en Joyce Truyaert van HIT beamen: "De eigenaar was vooral blij dat hij de winkel kon overlaten aan lokale ondernemers. Hij vond dat er al genoeg ketens in de Steenstraat waren. Voor ons kwam dat nieuws als een prettige verrassing." De Smedenstraat verliest eind dit jaar het gekende en beeldbepalende Noteboom. Ernaast sluit ook Huis Versyp, nog zo'n vaste waarde. "We houden ons hart vast voor wat er in de plaats komt", zegt bakker Sébastien Cailliau, die ook in die straat is gevestigd. "We verloren eerder ook al een slagerij. Ooit was de Smedenstraat de voedingsstraat van Brugge, later de straat vol interimkantoren. Maar liever interims dan nachtwinkels." De handelaars houden hun hart vast, want volgend jaar starten de werken aan de nieuwe Beurs- en Congreshal: nog meer zwarte sneeuw hangt boven hun hoofd.





Centrummanager

"Er zijn in het recente verleden ongelukkige keuzes gemaakt, onder meer op het vlak van mobiliteit", zegt Unizo-voorzitter Hendrik Vermeulen. "Brugge zal moeten bijsturen, onder meer door het aanstellen van een centrummanager, die ondernemers kan aantrekken. Dat is één van de voorstellen die we hebben bezorgd aan het nieuwe stadsbestuur. Wij pleiten ook voor een commissie mobiliteit. Handelaars en stadsbestuur kunnen daarin overleggen hoe ze bepaalde gebieden in de stad aantrekkelijker moeten maken." Toekomstig schepen van Economie Pablo Annys (sp.a) voelt zich aangesproken. "Je mag de situatie in Brugge niet dramatiseren", vindt hij. "Ja, er is leegstand, maar die ligt lager dan in andere steden. Dat betekent niet dat we niks moeten doen. In eerste instantie vind ik dat we de eigenaars van panden meer moeten aanspreken. Dat gebeurt nu te weinig. We willen over bepaalde panden weten waarom ze leegstaan. Een interessante optie is om als stad de huur van zo'n leegstaand pand voor één jaar over te nemen en door te verhuren aan een lagere prijs. Dat systeem werkt in Kortrijk, maar daar is budget voor nodig. Een centrummanager is interessant, maar één manager zal het niet oplossen. Er is een plan nodig. Gelukkig staat het nieuwe bestuur wat dat betreft op één lijn: Brugge moet een echte winkelstad blijven."