Brugge denkt aan fietsring: “Internationaal naam maken als fietsstad” Bart Huysentruyt

12 maart 2019

09u23 0 Brugge De stad Brugge schrijft een studieopdracht uit om te onderzoeken of er een fietsring rond de stad kan aangelegd worden. De FR30, die verwijst naar de ring R30, moet Brugge als fietsstad internationaal op de kaart zetten.

In Brugge wordt al veel gefietst. Zo kent de stad een hoog aandeel fietsers in woon-werk- en woon-schoolverkeer (42 procent). “Dat is een mooi cijfer. Kopenhagen staat geboekstaafd als ’s werelds fietshoofdstad en daar bedraagt het cijfer 49 procent”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De drukke fietsintensiteit in Brugge heeft ook nadelige gevolgen. Zo wordt er op diverse plaatsen gebotst op de limieten van de infrastructuur, vooral rond de historische binnenstad waar veel fietswegen samenkomen.

Studie

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 11 maart groen licht voor opmaak van een bestek voor een studieopdracht die het concept ‘fietsring’ moet onderzoeken. “We willen eerst weten hoe we die vele fietswegen kunnen verbinden en verbeteren. Comfort, veiligheid, een vlotte doorstroming en bescherming van de binnenstad en de Vesten staan daarin centraal. Anderzijds moet de studie een antwoord geven op de vraag waar de FR30 kan komen”, zegt De fauw.

Europees geld

Brugge krijgt alvast steun van de Europese Unie via het Horizon 2020-innovatieprogramma. Er ligt 213.000 euro klaar. “Als we internationaal geboekstaafd willen staan als fietsstad, dan moeten we verder durven investeren", zegt de burgemeester.

“Dankzij het Europese project Handshake kunnen we hierbij ook een beroep doen op de knowhow van andere Europese fietssteden zoals Amsterdam.” Het project loopt tot 2022, al wil Brugge veel eerder zicht hebben op de komst van zo'n fietsring. “Het zal een kwestie worden van fietspaden met elkaar te verbinden”, besluit De fauw.