Brugge daagt inwoners uit om het proper te maken: “Neem een ‘zwerfie’ met Zwerfvuilman” Bart Huysentruyt

25 februari 2019

17u59 0 Brugge De stad Brugge daagt haar inwoners uit om in de periode van 16 tot 31 maart zowel individueel als in groep de eigen buurt proper te maken. De ‘Zwerfvuilman’ is het symbool van de grootschalige opruimactie. Je kan gratis opruimmateriaal ophalen in de Vrijwilligerscentrale en er een ‘zwerfie’ maken met Zwerfvuilman.

In de periode van 16 tot en met 31 maart organiseert Mooimakers een Vlaamse campagne tegen zwerfvuil. De stad Brugge sluit erbij aan met een lokale campagne: ‘Fan van Brugge oltied schoane’. “Om zoveel mogelijk burgers aan te spreken, pakken we uit met een krachtig en herkenbaar campagnebeeld”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Zwerfvuilman is uit de kortfilm gestapt en luistert dit jaar als stripfiguur de campagne op. Zijn missie blijft dezelfde: hij komt Brugge bevuilen en enkel wij Bruggelingen kunnen hem tot een ander inzicht brengen door het goede voorbeeld te tonen. Het beeld zal via verschillende kanalen viraal gaan: het Stadsmagazine, de stedelijke website, de sociale media, eyecatchers in de vorm van 4 XL-vuilniskiosken in de binnenstad en stationsbuurt en bestickerde rolcontainers in de deelgemeenten.”

In de deelgemeenten zullen er roll-up banners en gepersonaliseerde affiches en cardboards de actie extra in de kijker plaatsen. “We hebben dit jaar extra aandacht voor die vervelende sigarettenpeuken op straat”, zegt Goderis. “Hiervoor hebben we een unieke Brugse peukenbuidel laten ontwerpen. Ze zullen gericht verdeeld worden onder de rokers.”

En dat de stad het goede voorbeeld geeft, staaft schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) graag met cijfers: “In Brugge staan 1.542 afvalmanden met een opvangcapaciteit tussen de 50 en 100 liter verspreid in onze stad. Dagelijks worden er zeven ploegen ingezet die instaan voor het ledigen van deze afvalmanden. Op jaarbasis komt dit neer op 292.635 ledigingen.” De zwerfvuilteams van de stad beschikken overvijf veegwagens. “Die leggen een gemiddelde veegafstand van 19.202 km af. Hierbij vegen ze ongeveer 606 ton aan zwerfvuil en zand bijeen”, aldus Van Volcem.

Wie interesse heeft, kan zich inschrijven via www.brugge.be/oltiedscho¬ane. Na het registreren van de actie, kan je gratis opkuismateriaal afhalen in de Brugse Vrijwilligerscentrale op het Kraanplein. Het is ook de uitgelezen kans om een ‘zwerfie’ te nemen met zwerfvuilman. Inschrijven kan ook via preventie@brugge.be of bellen naar 050/44.80.66.