Brugge daagt inwoners uit: “Een vrouw die een straatnaam verdient? Laat het weten” Bart Huysentruyt

28 februari 2019

15u57 0 Brugge De stad Brugge schaart zich, samen met zeven andere grote steden, achter de oproep van tv-maker Sofie Lemaire en gaat op zoek naar interessante vrouwen die een blijvende plek in het straatbeeld verdienen. “Ik doe een warme oproep aan alle Bruggelingen die een naam kennen die niet mag vergeten worden in de lijst van geweldige vrouwen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De Caroline Poppstraat, Irma Anthierensstraat of Elisabeth Zorghestraat vormen de uitzonderingen, maar over het algemeen zijn het vooral mannen die hun naam hebben gegeven aan de straten in Brugge. Caroline Popp was een journaliste, Irma Anthierens de eerste vrouwelijke schepen in Brugge en Elisabeth Zorghe een Brugse weldoenster. Uit een onderzoek in acht grote Vlaamse steden blijkt dat van alle straten die de naam van een persoon kregen, er 85 procent naar een man werden genoemd, en 15 procent naar een vrouw.

Warme oproep

Daarom trekt Sofie Lemaire voor Canvas naar Vlaamse steden om meer vrouw op straat te krijgen. Ze vindt dat doorheen de geschiedenis heel wat vrouwen fantastische dingen gepresteerd, bedacht en gemaakt hebben, maar dat deze prestaties niet weerspiegeld worden in de toekenning van straatnamen. “Er zijn heel wat Brugse vrouwen die het verdienen om een straatnaam te krijgen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ik doe een warme oproep aan alle Bruggelingen die een naam kennen die niet mag vergeten worden in de lijst van geweldige vrouwen, om die naam door te geven via de website van Canvas.”

Op de laatste gemeenteraad kregen acht nieuwe straten een naam. Slechts één ervan werd vernoemd naar een vrouw: Jeanne De Beir. Anne Jeanne Lowyck was een spionne in Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze is gekend als Anne Lowyck, zowel als Anne De Beir of Jeanne De Beir. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog stapte ze in het verzet.

Zalen, gangen...

“Verhoudingsgewijs zijn er hier véél meer straten naar mannen dan naar vrouwen vernoemd”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Logisch ook: de rol van de vrouw was vroeger erg ondergeschikt aan de man. Vandaar dat die inhaalbeweging nu met mondjesmaat op gang komt. We houden er zeker wel rekening mee, al is dat niet in een percentage te noemen. We laten het gezond verstand spreken.” In Brugge is het de commissie Toponiemen en Straatnamen die zich over nieuwe straatnamen buigt. Dat is een strenge commissie die rekening houdt met het verleden van bepaalde straten en regio’s. Maar volgens Blontrock kunnen ook zalen, gangen of bibliotheken naar vrouwen worden genoemd. “Dan moeten die geen commissie passeren en kan je de vrouw toch op een mooie manier eren.”

Canvas verzamelt de komende maanden alle getuigenissen op canvas.be en maakt een eregalerij van indrukwekkende vrouwen. Het verslag van de campagne volgt volgend jaar op Canvas, en op straat.