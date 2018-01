Brugge Classic wordt deel van wielerweek 26 januari 2018

De Brugge Classic, het fietsevenement dat twee jaar geleden werd gestart door de stad en acht Brugse wielerclubs, krijgt een derde editie op zaterdag 24 maart.





Het wordt daarmee het slotstuk van een Brugse wielerweek, waarin ook twee starts van de Driedaagse Brugge-De Panne-Koksijde hun plaats hebben. Tijdens de Brugge Classic krijgen sportieve fietsers de kans om in de huid van een wielrenner te kruipen. Er wordt gereden in drie pelotons, elk met een eigen richtsnelheid, op tijdelijk afgesloten wegen.





De rit bestaat uit een gezamenlijke aanloop van ruim 13 kilometer van aan het Jan Breydelstadion, passage over de Markt, een volledige lus rond de binnenstad op de ring. Deelnemen kost 6 euro voor wie aangesloten is bij een wielerfederatie, 8 euro voor niet-leden. De deelnemerslimiet ligt op 600. Inschrijven via www.brugge.be/classic vanaf 1 februari om 9 uur. (BHT)