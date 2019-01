Brugge centraal in nieuwe boek van Bart Van Loo Bart Huysentruyt

08 januari 2019

16u06 0 Brugge Auteur en conferencier Bart Van Loo brengt deze maand zijn nieuwste boek De Bourgondiërs, Aartsvaders van de Lage Landen’ uit. Daarin is een grote rol weggelegd voor Brugge.

Van Loo maakt een diepe duik in het universum van Filips de Goede, Jan van Eyck, het Gulden Vlies, Jeanne d’Arc en de Honderdjarige Oorlog. Hij reist langs het middeleeuwse Brugge, Gent, Ieper, Brussel, Mechelen, Lier, Delft, Gouda… “Brugge is de stad die wellicht het meest in het boek opduikt”, zegt hij. “In het register staat bij de naam van de stad passim. Kortom, er is geen beginnen aan om al die bladzijden op te sommen. En terecht. In de late middeleeuwen omarmde de internationale handel de stad Brugge met zijn tentakels en slokte het op met huid en haar. Het leek wel alsof de jaarmarkt, die officieel in mei de tenten opzette, als een rusteloos monster het hele jaar door goederen bleef vermalen. Waar Gent zich ontpopte als het weerspannige politieke machtscentrum van het graafschap, zou Brugge uitgroeien tot de grootste geldmarkt van Europa. Met niet eens veel zin voor overdrijving kun je stellen dat Brugge de bakermat was voor het kapitalisme in West-Europa.”

Dat Brugge was het gedroomde decor voor het sprookjesachtige huwelijk van hertog Filips de Goede in 1430, toen hij van de gelegenheid profiteerde om de Orde van het Gulden Vlies te stichten. Hier werkte Jan van Eyck in opdracht van Filips, hier zouden onder diens zoon Karel de Stoute de eerste Engelse en Franse boeken van de drukpersen rollen. Samen met de ondergang van Bourgondië, zette ook de neergang van Brugge zich in. Maximiliaan van Oostenrijk, de maandenlang op de Brugse Markt gevangen gehouden schoonzoon van Karel de Stoute, speelde daarin een belangrijke rol.

“Dit boek is veel meer dan een boek over Brugge alleen, maar het lot van de stad vormt een van de rode draden van het verhaal”, zegt de auteur.

Hij komt zijn nieuwste boek voorstellen op zondag 20 januari in de Joseph Ryelandtzaal vanaf 11 uur.