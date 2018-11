Brugge bij beste kleine steden ter wereld 10 november 2018

Brugge staat bij de twintig beste kleine steden in de wereld. Dat blijkt uit een bevraging van het glossy Amerikaanse lifestyle- en reismagazine Condé Nast Traveler. Brugge kwam als 17de bestemming uit deze bevraging en wordt door de lezers geroemd om haar 'onberispelijk goed bewaarde centrum met kasseien en reien'. De Reader's Choice Awards van het toonaangevende magazine zijn een indicatie voor trends in toerisme. Uit de respons van 429.000 lezers leidt het tijdschrift af dat reizigers dit jaar vooral op zoek zijn naar rustige, kleine en ingetogen bestemmingen waarbij comfort voorop komt. En daar komt Brugge piepen. De stad kwam in het recente kunststedenonderzoek ook al met prima cijfers uit de bus wat betreft kwaliteit van de logies, netheid en gastvrijheid. "The right kind of less is more," besluit de redactie van Condé Nast hieruit. Brugge wordt omringd door opvallend veel Europese steden als Praag, Sevilla, Zurich, Stockholm, Firenze, Venetië, Porto, Keulen en Basel. (BHT)