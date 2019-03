Brugge bezorgd om werken Oosterweel in Zeebrugge: “Willen geen nachtwerk” Bart Huysentruyt

05 maart 2019

18u39 0 Brugge De stad Brugge is bezorgd over het verbreden en verdiepen van het Boudewijnkanaal in functie van de bouw van Oosterweel-onderdelen in de haven van Zeebrugge. Zoals bekend worden heel wat onderdelen in Zeebrugge gebouwd.

De Oosterweelverbinding is het project om de Antwerpse Ring te sluiten. In het huidige plan van de Vlaamse regering wordt de Expresweg ter hoogte van Blokkersdijk via een toltunnel onder de Schelde geleid en via bijkomende tunnels onder het Albertkanaal verbonden met de R1 ter hoogte van Merksem en Deurne. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zal de tunnelelementen in Zeebrugge laten maken. De Maatschappij Brugse Zeehaven (MBZ) stelt een lange strook aan het Boudewijnkanaal ter beschikking ten zuiden van het verbindingsdok. Ter hoogte van de Bastenakenterminal aan de kant van het Boudewijnkanaal komt er een nieuwe kaaimuur van 915 meter. Het Boudewijnkanaal wordt er verbreed van 70 meter naar 250 meter. “We delen de bezorgdheden van de inwoners van Lissewege en Zwankendamme”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Zeker op het vlak van geluid en luchtkwaliteit wil het bestuur harde garanties van de haven en de havenbedrijven dat de leefbaarheid voor de inwoners niet aangetast wordt door de geplande werken. Maar het college is ook bezorgd over de impact van de nieuwe terminal na deze werken, die wellicht als autoterminal zal gebruikt worden. “

De aanvrager van de omgevingsvergunning voor de werken deed heel wat voorstellen voor milderende maatregelen om de overlast voor de inwoners te beperken. Het stadsbestuur wil niet alleen dat al deze milderende maatregelen strikt uitgevoerd worden, ze wil ook dat er verder gegaan wordt om onze mensen te beschermen. “Zo willen we vermijden dat er ook ’s nachts gewerkt wordt of dat bepaalde machines en werktuigen gebruikt worden die overlast kunnen veroorzaken, zeker als er alternatieven bestaan om de werken stiller uit te voeren. Als er later een autoterminal komt, leggen we op dat enkel schepen die op de properste brandstoffen varen toegelaten worden in dit stuk van de haven. En als ze aangemeerd liggen, dan willen we dat ze hun motoren volledig afleggen en aankoppelen op het elektriciteitsnet via walstroom om zo stil en zonder luchtvervuiling te kunnen laden en lossen.”