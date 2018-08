Brug wordt genoemd naar David Jonckheere BRUGGELINGEN STEMMEN VOOR NAAM VAN VEERMAN BART HUYSENTRUYT

17 augustus 2018

02u43 0 Brugge David Jonckheere brengt, veertig jaar na het einde van zijn veerpont, weer mensen over het kanaal Brugge-Oostende. Figuurlijk dan, want de nieuwe fiets- en voetgangersbrug is naar hem vernoemd. Zijn familie is apetrots. "Een grotere eer konden we niet bedenken", zegt achterkleinzoon Bart Jonckheere.

De nieuwe brug langs de N31, die voetgangers en fietsers over het kanaal van Sint-Andries en Sint-Pieters brengt, kreeg een paar maanden geleden de naam van David Jonckheere. Een stemming bracht uiteindelijk een duidelijk resultaat op: 40 procent van de Bruggelingen vond dat de vroegere bediener van het veerpont over het kanaal die eer verdiende.





Attractie

Van 1905 tot het einde van de dienst in 1976 bediende hij de veerpont van Speyen, op 800 meter van de nieuwe brug. Alleen de deels bewaarde aanlegsteiger en de roestige veerbel herinneren nog aan de veerman die met zijn bootje decennialang passagiers het kanaal overzette. Nu doet ook een naambord aan de nieuwe brug dat. "Een schitterend eerbetoon", zegt kleinzoon Paul Jonckheere. "Ik herinner me hoe ik als kind met neven en nichten vaak naar grootvader en zijn veerboot ging. Er ging geen dag voorbij zonder dat we gingen spelen bij de boot. Voor ons was het een attractie."





Misdienst

Maar voor de meeste van de passagiers was de dienst noodzakelijk. Onder meer om op zondagochtend vanuit Speyen naar de misdienst in Sint-Andries te gaan. David's echtgenote Emma Logghe hield de vlakbij gelegen herberg Speyen open, een ontmoetingsplaats voor boeren, kasteelheren, vissers, pensenjagers, wandelaars en veehandelaars. "Iedereen in de streek kende David Jonckheere, die ook sluiswachter en landbouwer was", zegt Bart Jonckheere, achterkleinzoon van David. "Boeren uit deze wijk namen regelmatig het veer om een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Ook bedevaarders gebruikten vaak Davids diensten om de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 't Boompje te kunnen bereiken."





Toen het stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer een oproep lanceerden, was het Joris Verbeure uit Sint-Andries die voorstelde de brug te noemen naar de veerman, tevens de peter van zijn vader. "We waren er wat van geschrokken", zegt Bart Jonckheere. "Maar onze familie heeft meteen iedereen gemobiliseerd om te stemmen." En met succes. "Fantastisch, David zou het geweldig hebben gevonden", weet Paul Jonckheere. Jonckheere, die acht kinderen kreeg, overleed in 1982, op 98-jarige leeftijd, maar de Bruggelingen kunnen hem dankzij deze nieuwe brug nog onmogelijk vergeten. Op 25 augustus vanaf 12 uur is er een grote opening met het speciale blond biertje 'David'. Iedereen is er welkom.