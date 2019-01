Brrr! Performer in bloot bovenlijf danst en tekent op stadhuis Bart Huysentruyt

25 januari 2019

20u24 0 Brugge Op de Burg in Brugge kan je op vrijdag en zaterdag genieten van Wintervonken.

Kunstenaar-performer Vincent Glowinski brengt twee keer zijn mysterieuze voorstelling ‘Human Brush’. In ontbloot bovenlijf danst en tekent hij met beelden op het Brugse stadhuis. Op vrijdag kon hij rekenen op een matige belangstelling. Gezellig is het zeker wel rond de gigantische vuurschaal, de vuurbomen en brandende lotussen op het plein. Aan de winterbar kan je tussendoor opwarmen met soep van sociaal restaurant Pas Partout, koffie, bier en chocolademelk. Na de tweede voorstelling van Glowinski is er nog een liveconcert van Bernard Orchestar op zaterdag.