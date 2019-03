Brouwerijen ‘Het Vliegend Paard’ en ‘De Vier Monniken’ in de prijzen op Barcelona Beer Awards Bart Huysentruyt

18 maart 2019

15u59 0 Brugge Twee brouwerijen uit Brugge en Oedelem zijn in de prijzen gevallen op de prestigieuze Barcelona Beer Awards.

Brouwerij Het Vliegend Paard uit Oedelem behaalde een zilveren medaille bij de IPA-bieren voor hun White Dragon, een bier uit 2016. Brouwerij Andy Dewilde genoot maandag nog na in de straten van Barcelona: “Voor een kleine brouwerij op zo'n festival is dit een groot succes", zegt hij. “Er worden bovendien niet zoveel IPA-bieren gebrouwen in ons land. Dat maakt het extra speciaal.”

Er was ook een bronzen plak voor Rudy Vossen van de microbrouwerij De Vier Monniken in Brugge. Hij viel in de prijzen met de Monachus, een sterk bier.