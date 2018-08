Bronzen medaille van roeier Tristan (17) gevierd 17 augustus 2018

02u41 0

In Brouwerij Fort Lapin in Brugge hebben buren en vrienden van roeier Tristan Vandenbussche zijn bronzen WK-medaille gevierd.





Tristan Vandenbussche is de oudste zoon van brouwer Kristof. Hij is aangesloten bij de Brugse Trimm- en Roeiclub (BTR), waartoe ook gevestigde waarden als Hannes Obreno en Niels Van Zandweghe behoren. Enkele leden van de club én vrienden van andere clubs kwamen langs in de brouwerij om het glas te heffen op zijn onverwachte medaille. "Dat was het zeker", zegt papa Kristof. "Tristan roeit bij de junioren. Hij nam eerder dit jaar deel aan het Europees kampioenschap waar hij een plaats in de goede middenmoot bemachtigde. Het doel was om ongeveer even goed te doen op het veel sterker bezette wereldkampioenschap. Maar de vorm was goed en hij gleed over het water naar een derde plaats. We waren uiteraard door het dolle heen." Ook Tristan was verrast, al is de goede prestatie volgens hem ook te danken aan een uitstekend entourage. "Ik had Hannes Obreno mee. Hij is pas gestopt met roeien, maar heeft natuurlijk tonnen ervaring, onder meer van op de Olympische Spelen. Het is voor mij een enorme opsteker om met hem te kunnen optrekken. Hij tilt me naar een hoger niveau." De verwachtingen in de toekomst nemen dan natuurlijk toe. Volgend jaar mag Tristan Vandenbussche, die sportwetenschappen studeert in het KTA in Brugge, nog een jaartje bij de junioren roeien. "Het doel is om alleen maar beter te worden." (BHT)