Bronzen beelden 't Zand gestolen 'SYMBOOL VAN STAD' ZOU VOLGENDE WEEK VERHUIZEN NAAR ALBERTPARK MATHIAS MARIËN

02 juni 2018

03u00 0 Brugge De bronzen beelden die jarenlang op 't Zand stonden, zijn gestolen. Ze lagen opgeborgen op een afgesloten site vlak bij het crematorium langs de Blauwe Toren in afwachting van de installatie in het Koning Albertpark. "Dit is dramatisch voor Brugge", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

De beelden, die samen meer dan vijf ton wegen, verwierven in Brugge bekendheid als hét uithangbord van het oude Zand. De beelden stonden er bij de fontein en werden dagelijks tientallen keren gefotografeerd. Door de heraanleg van het plein en het Koning Albertpark, zou de beeldengroep verhuizen naar het park. De voorbereidende werken zaten in een afrondende fase. Het was dan ook met grote ontsteltenis dat de aannemer de diefstal vaststelde. "Het merendeel van de beelden is gestolen. Ik begrijp er niks van", zegt een duidelijk aangeslagen burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Politie en parket sluiten niet uit dat het de dieven te doen is om de waarde van het brons, waaruit de beelden zijn vervaardigd. De beeldengroep opstellen in een eigen tuin, zou logischerwijs te veel opvallen.





Intern onderzoek

De beelden lagen in afwachting van de installatie opgeborgen op een afgesloten site vlak bij het crematorium langs de Blauwe Toren. Slechts weinigen waren op de hoogte van de exacte locatie. "De kans is groot dat de dief nu toesloeg omdat hij wist dat de beelden nog deze week gingen verplaatst worden." De stad start daarom een intern onderzoek. "Ik was echt in shock toen ze mij het nieuws vertelden. Het is onwaarschijnlijk. De dieven moeten uiterst georganiseerd te werk zijn gegaan. Vermoedelijk zelfs met kranen en vrachtwagens."





De politie van Brugge is een onderzoek gestart en hoopt op camerabeelden uit de buurt. De dieven vernielden de omheining en konden zo ongestoord hun gangen gaan op het domein. Voor de stad Brugge is dit vooral emotioneel een groot verlies. De beeldengroep van kunstenaars Stefaan Depuydt en Livia Canestrano was gekend bij alle Bruggelingen en zou een nieuwe, mooie plaats krijgen in het Koning Albert-I park. Het is voorlopig niet helemaal duidelijk wanneer de beeldengroep, die samen meer dan vijf (5!) ton wegen, gestolen werden. Wandelaars zagen de beelden recent nog liggen, wat erop wijst dat de diefstal vermoedelijk de laatste dagen gebeurde. Het slaat het stadsbestuur en alle betrokken aannemers alvast met verstomming. "Eerlijk? Dit is dramatisch voor Brugge. De beelden zijn één van onze symbolen", aldus Landuyt.





Ondertussen gaan de werken in het Koning Albertpark onverminderd verder. De stad heeft gisteren de resterende stukken gebracht naar het park, waar de werken voor de fontein verder worden gezet. "De beeldengroep in de fontein moest de kers op de taart worden. Dit is een domper op de feestvreugde. Ik begrijp echt niet wie zoiets doet", besluit de burgemeester.