Brons en goud voor cateraar Cardinal 18 mei 2018

02u36 0

Het Brugse bedrijf Cardinal Catering sleepte bij de BEA Awards in Gent de bronzen award in de wacht, verkozen door Gault&Millau. Het won bovendien de gouden award als publieksprijs voor beste cateraar. Cardinal nam voor het eerst deel aan de wedstrijd.





Als cateringbedrijf verzorgt Catering Cardinal sinds 1973 met zijn professionele team de catering voor de meest uiteenlopende activiteiten in het hele land.





(BHT)