Bromfietsster lichtgewond 02u43 0

In de Scharestraat in Oostkamp is woensdagavond om 18.45 uur een 18-jarige bromfietsster uit Brugge ten val gekomen. De jonge vrouw moest plots remmen voor een wagen die uit de Proosdijstraat kwam gereden en verloor daardoor de controle over haar stuur. Ze raakte lichtgewond. (SDVO)