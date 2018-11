Bromfietser zwaargewond 06 november 2018

In de Legeweg in Oostkamp is zondagnamiddag even voor 17 uur een 43-jarige bromfietser uit Brugge zwaargewond geraakt bij een ongeval. Een 51-jarige bestuurster reed met haar Ford Focus richting Brugge, maar botste bij de wegversmalling ter hoogte van de Olmenstraat frontaal op de bromfietser. De veertiger kwam ten val en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (SDVO)