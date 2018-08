Bromfietser tegen boom 28 augustus 2018

In de Loppemsestraat is een 20-jarige bromfietser uit Brugge zaterdagnacht om 2.45 uur ten val gekomen. De man reed in de richting van Loppem, toen hij om ongekende reden de controle over z'n stuur verloor. Hij kwam in de berm terecht en knalde op een boom. Hij liep lichte verwondingen op. (SDVO)