Bromfietser lichtgewond na val 13 november 2018

In de Torhoutsesteenweg in Zedelgem is zondagavond omstreeks 18.15 uur een 23-jarige bromfietser uit Brugge lichtgewond geraakt. De man reed op het dubbelrichtingsfietspad richting Zedelgem, toen hij om ongekende reden de controle over z'n stuur verloor. Hij kwam ten val en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.





(SDVO)