Bromfietser gewond 02u49 0

Langs de Generaal Lemanlaan in Assebroek is gisterochtend omstreeks 6.30 uur een bromfietser ten val gekomen. De man reed met zijn bromfiets tegen een geparkeerd voertuig. De verwondingen vielen ondanks de hevige klap goed mee. De bromfietser werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Er raakten geen andere personen betrokken bij het ongeval. Mogelijk speelde het slechte weer een rol bij de aanrijding, al is dat geen zekerheid. (MMB)