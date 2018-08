Bromfietser belandt onder vrachtwagen 30 augustus 2018

In de Siemenslaan is dinsdagnamiddag even voor 17 uur een 73-jarige bromfietser uit Oostkamp onder een vrachtwagen beland. De man reed in de richting van het Europaplein, toen hij bij een oversteekplaats voor voetgangers tegen het voetstuk van een tijdelijk verkeersbord botste. De bromfietser werd weggekatapulteerd en belandde onder een vrachtwagen. De 55-jarige chauffeur uit Brugge kon met zijn truck nog naar links uitwijken, waardoor de bromfietser niet onder de wielen terechtkwam. Hij werd wel met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)