Broers zouden honderdduizenden euro’s misdaadgeld witgewassen hebben. Nu willen ze vrijspraak: “Speurders waren gefrustreerd. Hij was met zijn ex in bed gedoken” Siebe De Voogt

04 maart 2019

13u53 2 Brugge “De speurders waren kwaad op hen, omdat ze collega’s hadden aangevallen én er met de ex van een van hen in bed was gedoken.” De broers A. vragen in de Brugse rechtbank de vrijspraak voor het witwassen van honderdduizenden euro’s aan misdaadgeld. Ook hun twee voormalige partners, vaste luitenant en voormalige schoonfamilie staan mee terecht.

Het onderzoek dateert al van meer dan vijf jaar geleden, maar pas maandagmorgen kwam het dossier voor de strafrechter in Brugge. De broers Samil (37) en Omur (36) A. waren tot voor enkele jaren vaste klanten in de rechtbank, voornamelijk in drugsdossiers. “Het onderzoek ging in 2012 van start, toen we info kregen dat de broers samen met zeven anderen opnieuw drugs aan het dealen waren”, sprak de procureur. “Een concrete handel hebben we nooit kunnen aantonen, maar wel het feit dat ze zich duidelijk verrijkten met hun drugsverkoop. In 2012 werd in Kosovo een transport met 109 kilo cannabis onderschept. Samil A. en Jeton B. waren betrokken bij de handel. Wegens het tijdsverloop sinds de feiten vorder ik geen concrete straf. Het is ons vooral te doen om het financiële luik. De beklaagden bouwden luxe op op kosten van de staat. Dat is voor ons van tel.”

Samil A. wordt door het Openbaar Ministerie aanzien als leider van de bende. Naast zijn broer staan ook een deel van zijn voormalige schoonfamilie en zijn vaste luitenant Jeton B. (38) mee terecht. Ook de ex-vriendinnetjes van de broers moeten zich voor de rechter verantwoorden. Tijdens het onderzoek naar de bende voerde de politie in 2012 een observatie uit. Toen de broers en B. dat in de gaten kregen, vielen ze de anonieme wagens aan. “De onderzoekers waren dan ook kwaad op hen en gefrustreerd”, pleitte de advocaat van Samil A. “Zeker ook omdat uitgekomen was dat Omur in bed was gedoken met de ex van een van de speurders.”

Volgens de advocaten verdienden ze het aangetroffen geld op een eerlijke manier. Samil A. woonde destijds in Oostkamp, maar zou intussen in Brazilië vertoeven. Een andere beklaagde werd intussen in de Verenigde Staten veroordeeld tot 11 jaar cel voor de invoer van MDMA. De Brugse zaak wordt op 15 april verdergezet.