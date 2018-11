Broers van 20 en 26 gestraft voor geweld in Burger King 22 november 2018

02u23 0

Twee Brugse broers hebben zware straffen gekregen voor de ravage die ze hadden aangericht in de Burger King op de Brugse markt op 12 november.





De broers waren naar een thuismatch van Cercle gegaan en waren na afloop stomdronken. Ze belandden uiteindelijk 's nachts in de Burger King, waar ze zowat alle klanten en later ook het personeel lastigvielen. Een meisje dat er werkte, grepen ze bij de keel en duwden ze tegen de muur. Beide broers werden buitengezet, maar ze reageerden daarop door de glazen toegangsdeur uit het kader te stampen. De deur vloog tegen de hand van een jongen die vlakbij zat, waardoor zijn arm brak. De vader van de jongen kwam tussenbeide, maar kreeg ook enkele klappen te verduren en kon achteraf veertien dagen lang niet werken. Binnen bleven de broers nog meer ravage aanrichten, tot ze uiteindelijk opgepakt werden. De ene broer kreeg een werkstraf van 80 uren opgelegd, de andere zelfs een jaar cel en 1.200 euro boete. Hij sleept dan ook al een fiks strafblad met zich mee. "We waren stomdronken na de match, en herinneren ons de feiten niet eens meer", was hun excuus bij de rechter. Dat excuus haalde niets uit. (JHM)